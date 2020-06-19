На вулиці Тюринській на два місяці обмежується рух транспорту

Рух транспорту по вул. Тюринській, на ділянці від пр. Московського до вул. Металіста, буде обмежений з 8:00 22 червня до 20:00 21 серпня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з роботами із заміни магістрального трубопроводу.
На цей період пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою руху.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить. Звезды склоняют сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, в конце концов – всласть помечтать.
Жара немного спадет, выходные будут облачными и временами ненастными: с дождями, грозами, а местами и градом.
Весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня.
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