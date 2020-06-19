Главная Новости Дороги и транспорт На вулиці Тюринській на два місяці обмежується рух транспорту
19.06.2020  16:32   

На вулиці Тюринській на два місяці обмежується рух транспорту

Рух транспорту по вул. Тюринській, на ділянці від пр. Московського до вул. Металіста, буде обмежений з 8:00 22 червня до 20:00 21 серпня.


// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з роботами із заміни магістрального трубопроводу.

На цей період пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою руху.

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.06 Дороги и транспорт Трамвай №27 відновлює рух по вулиці Молочній 19.06 Дороги и транспорт З вівторка на перехресті вулиць Молочна та Плеханівська - обмеження руху 19.06 Дороги и транспорт На Московському проспекті заборона руху подовжена ще на три доби
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 