На вулиці Тюринській на два місяці обмежується рух транспорту

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 19 июня Запланированные дела вряд ли удастся закончить. Звезды склоняют сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, в конце концов – всласть помечтать.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные Жара немного спадет, выходные будут облачными и временами ненастными: с дождями, грозами, а местами и градом.