У вихідні на вулиці Матросова буде обмежено рух транспорту

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 18 июня Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 19 июня В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь, местами гроза.