18.06.2020 16:56

Более 5 с половиной метров в длину: в Харькове заметили культовый автомобиль 60-х

Пафосное авто до сих пор остается символом роскоши и и престижа американского автопрома.



Фото: instagram.com/kharkiv_cars

Известный американский автомобиль Cadillac Sedan de Ville 1966 года засветился на одной из улиц Харькова. Следует отметить, что машина находится в отличном состоянии и достойно смотрится. Фото раритетного автомобиля опубликовали в Инстаграм на страничке «kharkiv_cars».

Следует отметить, что всего в Украине несколько таких машин. Автомобиль довольно большой — 5,7 метров в длину и 2 метра в ширину. Он способен развить скорость до 200 км/ч.