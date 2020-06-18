Более 5 с половиной метров в длину: в Харькове заметили культовый автомобиль 60-х

Пафосное авто до сих пор остается символом роскоши и и престижа американского автопрома.
Известный американский автомобиль Cadillac Sedan de Ville 1966 года засветился на одной из улиц Харькова. Следует отметить, что машина находится в отличном состоянии и достойно смотрится. Фото раритетного автомобиля опубликовали в Инстаграм на страничке «kharkiv_cars».
Следует отметить, что всего в Украине несколько таких машин. Автомобиль довольно большой — 5,7 метров в длину и 2 метра в ширину. Он способен развить скорость до 200 км/ч.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь, местами гроза.
В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 18 июня Днём устойчивой гастрономии. В 2017 году он прошёл впервые.
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