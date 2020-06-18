Главная Новости Дороги и транспорт Более 5 с половиной метров в длину: в Харькове заметили культовый автомобиль 60-х
18.06.2020  16:56   

Более 5 с половиной метров в длину: в Харькове заметили культовый автомобиль 60-х

Пафосное авто до сих пор остается символом роскоши и и престижа американского автопрома.


Фото: instagram.com/kharkiv_cars

Известный американский автомобиль Cadillac Sedan de Ville 1966 года засветился на одной из улиц Харькова. Следует отметить, что машина находится в отличном состоянии и достойно смотрится. Фото раритетного автомобиля опубликовали в Инстаграм на страничке «kharkiv_cars».

Следует отметить, что всего в Украине несколько таких машин. Автомобиль довольно большой — 5,7 метров в длину и 2 метра в ширину. Он способен развить скорость до 200 км/ч.

Источник:   Судебно-юридическая газета
 Тэги:  авто, коллекция, харьков, пафос, инстаграмм
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.06 Криминал и происшествия Нерадивый харьковчанин едва не изжарил собственную дочь (ФОТО) 26.05 Криминал и происшествия В Безлюдовке по время движения загорелась «шестерка» (ФОТО) 22.05 Криминал и происшествия В пригороде Харькова автоворы угнали грузовик у местных коммунальщиков
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 