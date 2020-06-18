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18.06.2020  15:19   

У п'ятницю на вулиці Северина Потоцького обмежать рух транспорту

Рух транспорту буде обмежено з 9:00 до 17:00 19 червня 2020 року.


//city.kharkov.ua
Рух транспорту по вул. Северина Потоцького, на ділянці від вул. Косарєва до вул. Душкіна, буде обмежено з 9:00 до 17:00 19 червня.
 
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини по вул. Северина Потоцького.
 
На цей період рух здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, ограничение, харьков
 
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