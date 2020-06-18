18.06.2020 08:35

Харьковские дорожники обновляют асфальтобетон по бульвару Богдана Хмельницкого (ВИДЕО)

В городе продолжается работа по обновлению дорог.



//izvestia.kharkov.ua

На бульваре Богдана Хмельницкого на этой неделе вместо привычного трафика курсирует тяжелая техника - асфальтоукладчики и многотонные катки. Дорожники в рамках ремонта проводят обновление дорожного покрытия. Общая площадь - 16 000 квадратных метров.

Это важная для района дорожная артерия, ведь на бульваре находятся как жилые дома, так и многочисленные учебные заведения, стадион и суд, не видела реаонта два десятка лет так точно, говорят коммунальщики.



Александр Замай, начальник дорожно-эксплуатационной филиала №6 КП «Дорремстрой»:

Автомобилисты все прекрасно знают какая здесь была проезжая часть - она была в ямах с наплывами. Так же точно, как и общественный транспорт, очень и очень некомфортно себя чувствовали себя пассажиры. Поэтому первым этапом укладываем данную полосу, на неё уйдёт 1 600 тонн асфальтобетонного покрытия. Я думаю, что автомобилисты и жители нашего города оценят нашу работу и будут передвигаться (по этой улице с удовольствием. Второй участок планируется, но чуть позже.



Завершить первый участок обновление бульвара Богдана Хмельницкого, от Московского проспекта до проспекта Александровского, дорожники планируют в ближайшие дни. Для ускорения работ им пришлось перекрыть дорогу.



Александр Замай, начальник дорожно-эксплуатационной филиала №6 КП «Дорремстрой»:

В ближайших планах, мы планируем провести ремонт таких улиц как улица Матросова - 6 500 метров квадратных. Улица генерала Удовиченко - 5 500 метров квадратных, проспект Юбилейный - 70 000 метров квадратных, улица Башкирская - 13 000 метров квадратных, Героев Труда - 20 000 метров квадратных. Жителей города и владельцев личных автомобилей просим отнестись с пониманием, почему, потому что приходится на некоторых участках, в связи со сложностью работы перекрывать движение. Местами частично, местами полностью, для того чтобы качественно сделать асфальтобетонное покрытие.



