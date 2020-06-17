17.06.2020 17:01

У Харкові хочуть створити онлайн-карту ремонту доріг

Єдину геоінформаційну платформу планується створити в місті.



// city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 17 червня, на пресконференції у Харківському пресклубі повідомив заступник міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот.

За його словами, це питання було піднято недавно. Така платформа об'єднає всі дані департаментів та комунальних підприємств і виводитиметься на онлайн-карту. Інформація по розриттях і ремонтах буде постійно оновлюватися.



«Коли ми створимо так зване коло розриттів доріг, воно буде оновлюватися кожну хвилину, годину, і доступ до нього нададуть службам таксі, жителям для навігації, щоб вони могли змінювати маршрути і не впиратися в розриття, і перш за все ДСНС, поліції, швидкій допомозі, які зможуть створювати маршрути з урахуванням цих даних», - розповів Олег Дробот.