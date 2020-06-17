Харьковский аэропорт возобновил пассажирские перелеты

15 июня в Международный аэропорт «Харьков» прибыл первый пассажирский самолет.
Рейсы Киев-Харьков-Киев теперь будут выполняться ежедневно. Этот маршрут стал первым регулярным направлением Windrose Airlines из Харькова.
По информации Харьковского аэропорта, все перелеты осуществляются с соблюдением норм предупреждения COVID-19 на авиационном транспорте.
Компания просит ознакомиться с перечнем правил перед посещением аэропорта.
Будет нелишним запомнить или записать все идеи, которые придут вам в голову в течение дня – они могут оказаться довольно ценными и полезными.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Местами кратковременный дождь, по области гроза.
17 июня 1955 года под управлением лётчика-испытателя Ю. Алашеева совершил первый полет самолет Ту-104.
влажность:
давление:
ветер: