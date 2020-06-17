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17.06.2020  09:27   

Харьковский аэропорт возобновил пассажирские перелеты

15 июня в Международный аэропорт «Харьков» прибыл первый пассажирский самолет.


//kharkivoda.gov.ua
Первый, после карантинного перерыва, рейс Windrose Airlines прибыл 15 июня в 22:05 из Киева. В обратный путь самолет отправился 16 июня в 7:40.

Рейсы Киев-Харьков-Киев теперь будут выполняться ежедневно. Этот маршрут стал первым регулярным направлением Windrose Airlines из Харькова.

По информации Харьковского аэропорта, все перелеты осуществляются с соблюдением норм предупреждения COVID-19 на авиационном транспорте.

Компания просит ознакомиться с перечнем правил перед посещением аэропорта.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  аэропорт, полет, харьков, рейс
 
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