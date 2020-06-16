16.06.2020 14:32

У Харкові відкрили вакансію консультантів з паркування

КП «Харківпарксервіс» проводить набір консультантів з паркування.



//mi100.info

Як повідомили в Департаменті цифрової трансформації, вже більше двох місяців в Харкові впроваджується реформа системи паркування, і було помічено, що харків'яни часто не можуть самостійно розібратися в структурі і способах сплати за паркування. Тому в КП «Харківпарксервіс» було вирішено відкрити нову вакансію - для консультантів, які будуть пояснювати водіям, як сплатити за паркування, які існують способи оплати, які зможуть відповісти на актуальні питання та допомогти городянам уникнути штрафів.

«Якщо вам до 30 років, ви комунікабельні, можливо, маєте досвід у продажах, у спілкуванні з різними типами людей, вільно володієте російською та українською мовами, подавайте заявку. Робитимемо місто краще і комфортніше разом!» - запрошують у департаменті.



Заявку можна подати за формою до 19 червня. Питання можна буде поставити при її заповненні.



Нагадаємо, що 2 квітня у Харкові ввели безготівкову оплату паркування: через мобільний додаток «Е-паркування»; «Приват24» у розділі «Транспорт/Авто»; за допомогою смс-паркінгу - для водіїв, у яких немає смартфона. Також можна придбати паркувальний талон.