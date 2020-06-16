16.06.2020 09:33

По улице Академика Проскуры дорожники обновляют покрытие (ВИДЕО)

По улице Академика Проскуры, что в Киевском районе, дорожники приступили к обновлению дорожного покрытия.



//izvestia.kharkov.ua

Оно со временем стало разрушаться, поэтому самые проблемные участки дороги было решено обновить.



Движение транспорта несколько изменили. Машины проезжали по свободной от выполнения работ полосе движения.



Алексей Задорожный, инженер КП "Дорремстрой":

Перед этим был срезан старый асфальт, который уже стал лущится и разрушаться полностью, неровностей было много. Сделали понижение борта на пешеходных переходах, чтобы для людей было переходить удобней. Выполняется асфальтировка, ориентировочная площадь - 5 500 метров квадратных, протяжённостью 500 метров. Движение тут интенсивное очень, поэтому благоустраиваем и улучшаем покрытие проезжей части.



Трудности с проездом для автовладельцев и общественного транспорта, добавляет Алексей Задорожный, будут недолговечны. Дорожники постараются максимально быстро, однако соблюдая все нормы и технологии, уложить новый асфальтобетон по Академика Проскуры.



И это тольки начало работ в районе. Коммунальщики уже определились с планом первоочередных ремонтов.



Алексей Задорожный, инженер КП "Дорремстрой":

В ближайшее время планируется выполнить текущий ремонт бульвара Богдана Хмельницкого - 17 000 метров квадратных, улицу Матросова - 6 500 метров квадратных, улицу генерала Удовиченка - 5 500 метров квадратных, проспект Юбилейный - 70 000 метров квадратных, улица Башкирская - 13 000 метров квадратных. улицу Героев Труда - 20 000 метров квадратных. Планируется выполнить для благоустройства города. Дороги будут перекрываться частично, с реверсным движением, с регулированием, чтобы обеспечить проезжаемость городского транспорта и частных машин.

