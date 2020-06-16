16.06.2020 09:15

Перекресток Плехановской с Молочной: когда закончат реконструкцию II очереди трамвайного переезда (ВИДЕО)

Продолжается реконструкция трамвайного переезда в районе Плехановской. Проезд для транспорта там не перекрывали. Курсируют как трамваи, так и автобусы.



//izvestia.kharkov.ua

Работы по демонтажу трамвайных рельсов, перекладки систем ливневой канализации, а также монтажа нового трамвайного полотна на этом участке завершены.



Сейчас ремонтники приступили к бетонированию. В работе лишь островок пересечения улиц. Поэтому движение для транспорта не перекрывали.



Сергей Дульфан, директор Департамента инфраструктуры:

Работаем в три этапа. Каждый этап предусматривает работу на отдельном узле. Это позволяет нам пропускать не только колесный транспорт, но и так же осуществлять и трамвайное движение по реконструированному переезду. В настоящее время укладывается бетон в прямую по Молочной, как только эта работу будет закончена здесь будет обеспечена проезжаемость всех видов транспорта. И будет закрыто движение по улице Плехановской и трамваи пойдут по прямой в частности наиболее востребованный 27-й маршрут по поводу которого обращаются горожане. Нужно немножко потерпеть потому, что данный перекресток был аварийно опасным именно по причине неудовлетворительного состояния трамвайных путей поэтому было принято решение именно начинать наводить порядок именно с перекрестка.



Завершить весь объем работ на участке, который сейчас в реконструкции, планируют в течение ближайших двух недель. Потом ремонтники переместятся в сторону Плехановской - в район Балашовского путепровода.



В целом трамвайное полотно будет обновлено по всей Плехановской. Реконструкция ведется комплексно – с перекладкой сетей и асфальтированием проезжей части.



Сергей Дульфан, директор Департамента инфраструктуры:

Работы ведутся не только по новым объектам, идет и завершение работ по объектам, которые строились в прошлом году. В настоящее время идет асфальтировка по переулку Рыбасовскому, который мы построили в прошлом году. На перекрестке Рыбасовкого и улицы Грековской положен новый переезд, не такой капитальный, а позволяющий без проблем переезжать трамвайные пути. Там меньше нагрузка на проезжую часть чем здесь, поэтому пошли на удешевление проекта. У выходные по окончанию транспортной части на перекрестке Героев Труда/Тракторостроителей. Верхний слой полностью положен на перекрестке. Дальше будут выполнены работы по пешеходной части и по обустройству собственно говоря остановочных перронов.



Что касается Плехановской, то она будет полностью закрыта для транспорта весь июль.



