Тролейбуси №25 і 36 чотири дні не ходитимуть

Рух транспорту по бул. Богдана Хмельницького, на ділянці від пр. Московського до вул. Осипенка, буде заборонено з 9:00 до 17:00 16-19 червня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини бул. Богдана Хмельницького.
На цей період рух транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою.
Крім того, з 9:40 до 17:00 16, 17, 18 і 19 червня буде заборонено рух тролейбусів по бул. Богдана Хмельницького, на ділянці від пр. Московського до пр. Олександрівського при русі в бік пр. Олександрівського.
У зв'язку з цим, тролейбуси №25 та 36: не ходять.
Придерживаясь проверенных временем путей, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.
От появившихся до рассвета облаков уже к полудню не останется и следа, и до самого вечера будет держаться ясная погода. Без осадков.
С понедельника у православных начинается Петров пост – самый короткий и легкий в году.
влажность:
давление:
ветер: