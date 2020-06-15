15.06.2020 17:32

Тролейбуси №25 і 36 чотири дні не ходитимуть

Рух транспорту по бул. Богдана Хмельницького, на ділянці від пр. Московського до вул. Осипенка, буде заборонено з 9:00 до 17:00 16-19 червня.



// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини бул. Богдана Хмельницького.

На цей період рух транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою.



Крім того, з 9:40 до 17:00 16, 17, 18 і 19 червня буде заборонено рух тролейбусів по бул. Богдана Хмельницького, на ділянці від пр. Московського до пр. Олександрівського при русі в бік пр. Олександрівського.



У зв'язку з цим, тролейбуси №25 та 36: не ходять.