Главная Новости Дороги и транспорт Тролейбуси №25 і 36 чотири дні не ходитимуть
15.06.2020  17:32   

Тролейбуси №25 і 36 чотири дні не ходитимуть

Рух транспорту по бул. Богдана Хмельницького, на ділянці від пр. Московського до вул. Осипенка, буде заборонено з 9:00 до 17:00 16-19 червня.


// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини бул. Богдана Хмельницького.

На цей період рух транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою.

Крім того, з 9:40 до 17:00 16, 17, 18 і 19 червня буде заборонено рух тролейбусів по бул. Богдана Хмельницького, на ділянці від пр. Московського до пр. Олександрівського при русі в бік пр. Олександрівського.

У зв'язку з цим, тролейбуси №25 та 36: не ходять.

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.06 Дороги и транспорт У вівторок буде заборонено рух по вулиці Великій Гончарівській 15.06 Дороги и транспорт На ділянці Московського проспекту до кінця тижня буде заборонено рух 14.06 Дороги и транспорт Трамваї №16 і 26 на два тижні змінять маршрути, а 16А - не ходитиме
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 