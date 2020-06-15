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15.06.2020  11:44   

В харьковском транспорте патрули будут следить за наличием масок у пассажиров и сотрудников

Об усилении контроля стало известно из протокола «О выполнении превентивных мер безопасности субъектами хозяйствования и населением Харькова в период ослабления карантина» внеочередного заседания городской комиссии Харьковского горсовета.


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В метро, трамваях и троллейбусах, согласно документу, должны следить за наличием масок у пассажиров и персонала.

В харьковском транспорте приняли решение усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер - будут следить за наличием масок у пассажиров и сотрудников, а также проведением дезинфекции. Это стало известно из протокола "О выполнении превентивных мер безопасности субъектами хозяйствования и населением Харькова в период ослабления карантина" внеочередного заседания городской комиссии Харьковского горсовета. 

"Департаменту инфраструктуры Харьковского городского совета обеспечить усиление контроля за использованием средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно, персоналом и пассажирами метрополитена, наземного электрического и автомобильного транспорта; проведение дезинфекции движимого состава метрополитена, наземного электротранспорта и автомобильного транспорта предприятий-перевозчиков", - сказано в документе.

Горсовет рекомендует полицейским усилить надзор за выполнением жителями Харькова противоэпидемических требований в общественных местах, в том числе в городском транспорте, и реагировать на нарушения. Администрации районов продолжат составлять админпротоколы за нарушения карантинных мер. 

На заседании поручили заместителю городского головы по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Светлане Горбуновой-Рубан контролировать соблюдение противоэпидемических мер на предприятиях бытового обслуживания, торговли и общественного питания.

Кроме того, горсовет обратиться в Харьковскую областную государственную администрацию с просьбой предоставить информацию о количестве больных коронавирусом на государственных предприятиях Харькова. Проект обращения должны подготовить до сегодняшнего дня, 15 июня. 

Источник:   КТ
 Тэги:  коронавирус, контроль, харьков, транспорт
 
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