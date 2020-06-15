15.06.2020 09:44

Харьковский аэропорт перелеты не запустил, куда можно улететь из Киева

С сегодняшнего дня Украина запускает международное авиасообщение. Украинцы уже могут полететь в Албанию, США, Турцию, Великобританию.



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Соответствующее решение принял Кабинет министров.



Граждане могут полететь в эти страны при таких условиях:



– Албания, США - без ограничений на границе, без тестирования;

– Великобритания - карантин 14 дней;

– Турция - без ограничений на границе, тестирование по прибытию.



Также в случае улучшения эпидемиологической ситуации Украина может открыть границу с Кипром и Черногорией (ситуация будет пересматриваться раз в неделю); Грузией и Грецией - с 1 июля.



Киевский международный аэропорт "Борисполь" планирует обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии.



В Харькове авиапеределы должны были возобновиться 15 июня внутренним рейсом Харьков – Киев. Компания МАУ отменила практически все внутренние рейсы минимум до 1 июля, международные - минимум до 1 августа.