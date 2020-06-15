Харьковский аэропорт перелеты не запустил, куда можно улететь из Киева

С сегодняшнего дня Украина запускает международное авиасообщение. Украинцы уже могут полететь в Албанию, США, Турцию, Великобританию.
Соответствующее решение принял Кабинет министров.
Граждане могут полететь в эти страны при таких условиях:
– Албания, США - без ограничений на границе, без тестирования;
– Великобритания - карантин 14 дней;
– Турция - без ограничений на границе, тестирование по прибытию.
Также в случае улучшения эпидемиологической ситуации Украина может открыть границу с Кипром и Черногорией (ситуация будет пересматриваться раз в неделю); Грузией и Грецией - с 1 июля.
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