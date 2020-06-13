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13.06.2020  09:33   

Полицейские настойчиво напоминают харьковчанам о необходимости соблюдения карантина в метро (ВИДЕО)

Ряд харьковчан воспринял ослабление карантинных мер как отмену карантина.


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На ряде станций стоят правоохранители и останавливают всех пассажиров без масок. Тех, у кого маска с собой есть, просят ее надеть. Тех, у кого нет, - проводят в комнату полиции.

Напомним, в Харькове постепенно ослабляют карантин. Тем не менее, количество случаев коронавируса не сокращается: вчера был повторен рекорд начала мая и зарегистрировано 52 новых случая.

 

Источник:   SQ
 Тэги:  метро, полиция, харьков, маска, карантин
 
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