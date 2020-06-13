Полицейские настойчиво напоминают харьковчанам о необходимости соблюдения карантина в метро (ВИДЕО)

Ряд харьковчан воспринял ослабление карантинных мер как отмену карантина.
На ряде станций стоят правоохранители и останавливают всех пассажиров без масок. Тех, у кого маска с собой есть, просят ее надеть. Тех, у кого нет, - проводят в комнату полиции.
Напомним, в Харькове постепенно ослабляют карантин. Тем не менее, количество случаев коронавируса не сокращается: вчера был повторен рекорд начала мая и зарегистрировано 52 новых случая.
Не разменивайтесь на пустяки – и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: вероятность нового романа весьма велика.
Синоптики обещают неоднозначные выходные: со шквальным ветром, грозами и градом.
С 2005 года в одну из суббот июня отмечается День вязания на публике.
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