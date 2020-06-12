Главная Новости Дороги и транспорт Средняя цена автогаза на заправках Харькова впервые за полтора года достигла 50% от цены А-95
12.06.2020  16:26   

Средняя цена автогаза на заправках Харькова впервые за полтора года достигла 50% от цены А-95

Последний раз такое соотношение цен было зафиксировано в конце ноября 2018 г.


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Напомним, розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%.

Всего же с начала мая по 12 июня средняя розничная цена газа выросла на 33% (на 2,75 грн/л) — с 8,22 до 10,97 грн/л, в то время как цена  бензина А-95 оставалась неизменной — 21,90 грн/л.

За прошедшую неделю (5 июня – 12 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 40 коп./л (на 3,9%), до 10,97 грн.

Оптовые цены газа за неделю (5 – 12 июня) выросли на 3,8%. 12 июня средняя цена газа на ГНС составляет 18 210 грн/т или 10 грн/л.

Как сообщал enkorr, в 2019 г. среднее сотношение цен автогаза и бензина А-95 составляло 42%, в 2018 г. — 46,1%.

 

Источник:   Минфин
 Тэги:  транспорт, харьков, автогаз, заправка, цена
 
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