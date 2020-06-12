12.06.2020 17:49

У суботу на великому перехресті Салтівки забороняється рух транспорту

Рух транспорту буде заборонений з 8:00 до 19:00 13 червня.



//city.kharkov.ua

Рух транспорту через перехрестя пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці буде заборонений з 8:00 до 19:00 13 червня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з асфальтуванням трамвайного переїзду.

У зв'язку з цим, рух буде організований наступним чином:

- по вул. Героїв Праці при русі від вул. Гвардійців Широнінців - тільки праворуч на пр. Тракторобудівників;

- по вул. Героїв Праці при русі від вул. Світлої рух на перехресті забороняється, об'їзд здійснюється через вул. Світлу і вул. Валентинівську;

- по пр. Тракторобудівників при русі від вул. Валентинівської - тільки ліворуч на вул. Героїв Праці;

- по пр. Тракторобудівників при русі від вул. Бучми рух забороняється, об'їзд здійснюється через вул. Бучми.

Також з 8:00 до 19:00 13 червня деякі автобуси об'їжджатимуть зазначену ділянку в такий спосіб:

№212е: - вул. Світла (533 м/р) - вул. Світла - вул. Валентинівська - вул. Гвардійців Широнінців - вул. Героїв Праці і далі за маршрутом;

№266е: - вул. Бучми - вул. Гвардійців Широнінців - вул. Героїв Праці - ст. м. «Героїв праці»;

№17е: змінить кінцеву зупинку і здійснюватиме висадку і посадку пасажирів на перехресті пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці, а також змінить маршрут: перехрестя пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Героїв Праці і далі за маршрутом;

№272е: змінить кінцеву зупинку і здійснюватиме висадку і посадку пасажирів на перехресті вул. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці, а також змінить маршрут: перехрестя пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - вул. Валентинівська і далі за маршрутом;

№6е, 49е, 204е: змінять кінцеву зупинку і здійснюватимуть висадку і посадку пасажирів на перехресті пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці, а також змінять маршрут: перехрестя пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників і далі за маршрутом.

Крім того, 13 червня буде поетапно заборонятися рух трамваїв через перехрестя вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників та вул. Академіка Павлова - пр. Московський. У зв'язку з цим, рух трамваїв буде організований наступним чином:

№8 (з 9:00 до 14:00):

частина: вул. Одеська - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - вул. Плеханівська - вул. Польова - вул. Молодої Гвардії;

частина: 602 м/р - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - вул. Семиградська - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - Журавлівський гідропарк;

№16, 16А (з 9:00 до 14:00) - не ходять;

№23 (з 9:00 до 11:00): розворотне коло «Південно-Східне» - пр. Московський - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - Журавлівський гідропарк;

№26 (з 14:00 до 19:00): парк ім. Горького - вул. Сумська - пл. Першого Травня - вул. Мироносицька - вул. Весніна - Журавлівський узвіз - вул. Матюшенка - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - пр. Московський - розворотне коло «Південно-Східне»;

№27:

частина (з 9:00 до 11:00): розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - Журавлівський гідропарк;

(з 11:00 до 14:00): Журавлівський гідропарк - вул. Шевченка - вул. Мойсеївська - вул. Віринська - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - Журавлівський гідропарк;

частина (з 9:00 до 14:00): Новожанове - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Плеханівська - вул. Польова - вул. Молодої Гвардії.