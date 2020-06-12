12.06.2020 16:49

У суботу тролейбуси №7, 45 і 46 не ходитимуть, а низка автобусів змінить маршрут

Рух транспорту буде заборонено з 7:00 до 21:00 13 червня.



//city.kharkov.ua

Рух транспорту по пр. Московському, на ділянці від пр. Індустріального до вул. Роганської, буде заборонено з 7:00 до 21:00 13 червня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією пр. Московського.

На цей період рух міського пасажирського транспорту буде організовано до розворотного кола тролейбусів «Вул. 12 Апреля» на ділянках:

- по пр. Московському - від пр. Індустріального;

- по вул. 12 Квітня - від вул. Миру.

Також з 7:00 до 21:00 13 червня автобуси №9, 16е, 71е, 121е, 137е, 147е, 213е, 252е, 261е, 262е, 276е курсуватимуть так:

- №9: ст. Рогань - вул. Роганська - вул. Шарикова - вул. Плиткова - вул. Миру - (в зворотному напрямку: автостанція «Індустріальна» - пр. Московський - вул. 12 Квітня - вул. Миру) - вул. 12 Квітня - пр. Олександрівський - пр. Архітектора Альошина - вул. Миру - вул. Генерала Момота (в зворотному напрямку: вул. Северина Потоцького) - вул. Луї Пастера - вул. Довженка;

- №16е: автостанція «Індустріальна» - пр. Московський - вул. 12 Квітня - вул. Миру - вул. Роганська і далі за маршрутом;

- №71е: автостанція «Індустріальна» - пр. Московський - вул. 12 Квітня - вул. Миру - вул. Роганська - вул. Плиткова - вул. Луї Пастера - вул. Грицевця - вул. Зубарєва;

- №121е: вул. Роганська - вул. Миру - вул. 12 Квітня - пр. Московський і далі за маршрутом;

- №137е: пр. Московський - вул. Роганська - вул. Миру - вул. 12 Квітня - пр. Московський і далі за маршрутом;

- №147е: бул. Грицевця - пр. Московський - вул. Роганська - вул. Миру - вул. 12 Квітня - пр. Московський - автостанція «Індустріальна» - пр. Московський - пр. Олександрівський - пр. Героїв Сталінграда - пр. Гагаріна - вул. Вернадського - пров. Подільський - вул. Кузнечна - вул. Університетська (коло тролейбуса); у зворотному напрямку: вул. Ковальська - пров. Лопатинський - пров. Соляниковский - пров. Подільський - вул. Вернадського - пр. Гагаріна - пр. Героїв Сталінграда - пр. Олександрівський - вул. 12 Квітня - вул. Миру - пр. Московський - автостанція «Індустріальна» - пр. Московський - вул. 12 Квітня - вул. Миру - вул. Роганська - пр. Московський - бул. Грицевця;

- №213е: пр. Індустріальний - вул. Миру - вул. 12 Квітня - пр. Московський - автостанція «Індустріальна» - пр. Московський - вул. 12 Квітня - вул. Миру - пр. Олександрівський і далі за маршрутом;

- №252е: автостанція «Індустріальна» - пр. Московський - вул. 12 Квітня - вул. Миру - вул. Роганська і далі за маршрутом;

- 261е: вул. 12 Квітня - вул. Миру - пр. Архітектора Альошина - пр. Олександрівський - пр. Індустріальний - пр. Московський - автостанція «Індустріальна» - пр. Московський - вул. 12 Квітня - вул. Миру - вул. Плиткова - вул. Шарикова - вул. П'ятихатська - вул. Мохнацького; в зворотному напрямку: вул. П'ятихатська - вул. Шарикова - вул. Плиткова - вул. Миру - вул. 12 Квітня - пр. Московський - пр. Індустріальний і далі за маршрутом;

- №262е: - вул. Зубарєва (759 м/р) - вул. Грицевця - вул. Луї Пастера - вул. Плиткова - вул. Роганська - вул. Миру - вул. 12 Квітня - пр. Олександрівський - пр. Архітектора Альошина - пр. Московський - автостанція «Індустріальна» - пр. Московський - вул. 12 Квітня - вул. Миру - вул. Роганська - вул. Плиткова - вул. Луї Пастера - вул. Грицевця - вул. Зубарєва (759 м/р);

- №276е: автостанція «Індустріальна» - пр. Московський - вул. 12 Квітня - вул. Миру - вул. Роганська - пр. Московський - бул. Грицевця - вул. Велика Кільцева.

Крім того, з 7:00 до 21:00 13 червня буде заборонено рух тролейбусів по пр. Московському і бул. Сергія Грицевця, на ділянці від вул. 12 Квітня до розворотного кола «М/р «Горизонт», по вул. Плитковій, вул. Кульковій, на ділянці від пр. Московського до розворотного кола «Східний», вул. Роганській, на ділянці від пр. Московського до розворотного кола «Роганський».

У зв'язку з цим тролейбуси №7, 45 і 46 завтра в цей час не ходитимуть.