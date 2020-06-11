11.06.2020 17:31

На дорогах Харкова встановлено понад 300 сучасних відеокамер

Більше 300 відеокамер на 50 світлофорних об'єктах встановлено у Харкові в рамках програми «Безпечне місто».



// city.kharkov.ua

Відеокамери встановлюються на світлофорних об'єктах, що дає можливість відстежувати щільність потоку машин, оптимізувати рух, фіксувати ДТП, чітко бачити номерні знаки на автотранспорті.

Зараз такі відеокамери вже встановлені на пр. Гагаріна, пр. Науки, пр. Московському, вул. Клочківській, Мереф'янському шосе та ін. У найближчі два роки ними планується обладнати 300 світлофорних об'єктів по всьому місту, повідомив директор КП «Міськелектротранссервіс» Владислав Васенко.

«У сукупності це дозволить зробити рух більш комфортним і безпечним. Водії мають задуматися над тим, як вони поводяться на дорозі, адже перестроювання через суцільні лінії, розворот з другого і третього ряду - це і є перший крок до ДТП. Таким чином, з одного боку, ми зможемо регулювати рух залежно від потоку транспорту, а з іншого - бачитимемо порушників правил дорожнього руху. Це може бути важливою інформацією для правоохоронних органів», - зазначив Владислав Васенко.



За його словами, наочний випадок стався 8 червня на вул. Клочківській, на перехресті в районі супермаркету «Рост». Там у результаті зіткнення з автомобілем постраждав мотоцикліст із пасажиром. У соцмережах їхні родичі почали шукати інформацію з відеореєстраторів.



«На сьогоднішній день наше підприємство готове надавати відео з місць ДТП, але відповідно до законодавства - за запитом адвоката або співробітників поліції. У даному випадку ми теж готові допомогти, бо наші камери повністю зняли цю аварію», - зазначив Владислав Васенко.