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10.06.2020  13:21   

Маленьким харьковчанам сохранят льготы на время летних каникул

Это решение закрепят на ближайшей сессии горсовета.


// facebook

Право льготного проезда для школьников планируют сохранить на весь год, включая лето, заявила на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского горсовета директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.

По ее словам, согласно Программе содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова право льготного проезда предоставляется учащимся общего среднего образования. Речь идет о льготном проезде в наземном электротранспорте и метрополитене.

«В связи со сложившейся ситуацией, в связи с тем, что многие люди лишились работы, многие семьи обратились к нам с тем, что дети начинают посещать секции и кружки, и мы выходим с предложением, чтобы снять ограничения на льготный проезд в летний период», — отметила Лариса Болгова.

Директор департамента сообщила, что соответствующее решение планируется принять на ближайшей сессии городского совета. После этого школьники смогут ездить на городском электротранспорте на льготных условиях весь год, и это право закрепится в программе на постоянной основе.

Справка. В Харькове школьники пользуются единым электронным билетом «Е-ticket». Дети могут ездить в трамваях и троллейбусах на льготных условиях неограниченное количество поездок. Если ребенок пользуется одним видом наземного транспорта, карту нужно пополнить на 15 грн, если двумя — на 20 грн. В метрополитене с 50%-й скидкой у школьников есть до 50 поездок в месяц. Льгота на проезд для детей действует с 1 сентября до 30 июня.

Источник:   ХТ
 Тэги:  проезд, харьков, льгота, сессия, утверждение
 
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