Трамвай №26 на два дні змінить маршрут (змінено дату)

Рух трамваїв на розворотному колі «Парк ім. Горького» буде заборонено з 9:00 до 17:00 11 та 12 червня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайних колій. Раніше планувався ремонт на 10-11 червня.
На цей період трамвай №26 ходитиме так:
розворотне коло «Південно-Східне» – пр. Московський – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – вул. Матюшенка – Журавлівський узвіз – вул. Весніна – вул. Мироносицька – пл. Першого Травня – вул. Сумська – Білгородське шосе – Лісопарк.
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По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
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