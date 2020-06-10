Главная Новости Дороги и транспорт Трамвай №26 на два дні змінить маршрут (змінено дату)
10.06.2020  10:35   

Трамвай №26 на два дні змінить маршрут (змінено дату)

Рух трамваїв на розворотному колі «Парк ім. Горького» буде заборонено з 9:00 до 17:00 11 та 12 червня.


// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайних колій. Раніше планувався ремонт на 10-11 червня.

На цей період трамвай №26 ходитиме так:

розворотне коло «Південно-Східне» – пр. Московський – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – вул. Матюшенка – Журавлівський узвіз – вул. Весніна – вул. Мироносицька – пл. Першого Травня – вул. Сумська – Білгородське шосе – Лісопарк.

Источник:   ХМР
 Тэги:  трамвай, движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.06 Дороги и транспорт Трамвай №3 тимчасово змінить маршрут руху 09.06 Дороги и транспорт Трамваю №26 на два дня продлят маршрут 08.05 Дороги и транспорт В районі перехрестя Плеханівська - Молочна змінюється схема руху трамваїв
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 