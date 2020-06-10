10.06.2020 10:35

Трамвай №26 на два дні змінить маршрут (змінено дату)

Рух трамваїв на розворотному колі «Парк ім. Горького» буде заборонено з 9:00 до 17:00 11 та 12 червня.



// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайних колій. Раніше планувався ремонт на 10-11 червня.

На цей період трамвай №26 ходитиме так:



розворотне коло «Південно-Східне» – пр. Московський – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – вул. Матюшенка – Журавлівський узвіз – вул. Весніна – вул. Мироносицька – пл. Першого Травня – вул. Сумська – Білгородське шосе – Лісопарк.