09.06.2020 18:19

У Харкові продовжать пільговий проїзд для дітей на весь рік

Право пільгового проїзду для школярів планують зберегти і влітку.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 9 червня 2020 року, на засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста Харківської міськради повідомила директор Департаменту праці та соціальної політики Лариса Болгова.

За її словами, згідно з Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова право пільгового проїзду надається учням загальної середньої освіти. Йдеться про пільговий проїзд у наземному електротранспорті і метрополітені.

«У зв'язку з ситуацією, що склалася, у зв'язку з тим, що багато людей втратили роботу, багато сімей звернулися до нас з тим, що діти починають відвідувати секції та гуртки, і ми виходимо з пропозицією, щоб зняти обмеження на пільговий проїзд у літній період», - зазначила Лариса Болгова.

Директор департаменту повідомила, що відповідне рішення планується ухвалити на найближчій сесії міської ради. Після цього школярі зможуть їздити на міському електротранспорті на пільгових умовах увесь рік, і це право закріпиться в програмі на постійній основі.

Нагадаємо, що в Харкові школярі користуються єдиним електронним квитком «Е-ticket». Діти можуть їздити в трамваях і тролейбусах на пільгових умовах необмежену кількість поїздок. Якщо дитина користується одним видом наземного транспорту, карту потрібно поповнити на 15 грн, якщо двома - на 20 грн. У метрополітені з 50%-ною знижкою у школярів є до 50 поїздок на місяць. Пільга на проїзд для дітей діє з 1 вересня до 30 червня.