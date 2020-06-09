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09.06.2020  10:47   

У Харкові продовжують встановлювати нові світлофори (ВІДЕО)

Новий світлофор і «острівець безпеки» обладнали дорожники біля входу у Журавлівський гідропарк по вул. Героїв Праці.


//izvestia.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, на цій частині дороги часто трапляються аварії як за участю водіїв, так і пішоходів, щоб їх уникнути, дорожники будують тут регульований пішохідний перехід.

Так, нові світлофорні об'єкти встановили біля входу в Журавлівський гідропарк і на трамвайній зупинці «Сосновий бір», також для пішоходів облаштували «острівець безпеки».

Всього на цій ділянці дороги буде встановлено 9 світлофорів. Усі вони обладнані таймером часу і звуковими сигналами, тому люди з обмеженими можливостями зможуть спокійно переходити дорогу.

Нагадаємо, всього в 2020 році в рамках Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м.Харкові на 2013-2020 роки в місті передбачено будівництво 28 світлофорних об'єктів.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  светофор, журавлевка, харьков, островок безопасности
 
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