Трамваю №26 на два дня продлят маршрут

10 и 11 июня с 9.00 до 17.00 запрещается движение трамваев на РК «Парк им. Горького».
Движение трамвайного маршрута №26 будет организовано следующим образом:
РЖК «Юго-Восточное» – ул. Московский – ул. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – ул. Матюшенко – Журавлевский спуск – ул. Веснина – ул. Мироносицкая – площадь Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – ЖК «Лесопарк».
Про сегодняшний день можно сказать: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Утро в Харькове будет ясным, во второй половине дня на небе появятся облака. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
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