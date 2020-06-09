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09.06.2020  09:43   

Трамваю №26 на два дня продлят маршрут

10 и 11 июня с 9.00 до 17.00 запрещается движение трамваев на РК «Парк им. Горького».


//gortransport.kharkov.ua

Движение трамвайного маршрута №26 будет организовано следующим образом:

РЖК «Юго-Восточное» – ул. Московский – ул. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – ул. Матюшенко – Журавлевский спуск – ул. Веснина – ул. Мироносицкая – площадь Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – ЖК «Лесопарк».

Источник:   Городская диспетчервская служба
 Тэги:  движение, трамвай, харьков
 
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