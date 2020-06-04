З сьогоднішнього дня заборонено рух через Клеменівський міст

Рух транспорту та пішоходів Клеменівським мостом, розташованим по вул. Лесі Українки, заборонено з 4 червня до завершення робіт на мосту.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з реконструкцією Клеменівського мосту.
Об’їзд закритої ділянки організований прилеглими вулицями: Металіста, Тюрінською, Семиградською та ін.
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Ночью кратковременный дождь. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь. Грозы, местами град, шквал 15-20 м/с.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
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