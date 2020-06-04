Главная Новости Дороги и транспорт З сьогоднішнього дня заборонено рух через Клеменівський міст
04.06.2020  11:14   

З сьогоднішнього дня заборонено рух через Клеменівський міст

Рух транспорту та пішоходів Клеменівським мостом, розташованим по вул. Лесі Українки, заборонено з 4 червня до завершення робіт на мосту.


// Facebook

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з реконструкцією Клеменівського мосту. 

Об’їзд закритої ділянки організований прилеглими вулицями: Металіста, Тюрінською, Семиградською та ін.

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.06 Дороги и транспорт На вулиці Слов'янській на два тижні забороняється рух транспорту 01.06 Дороги и транспорт Автобус №260 і тролейбус №13 тимчасово змінять маршрут руху 31.05 Дороги и транспорт З неділі трамваї № 8 та 27 змінять маршрут
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 