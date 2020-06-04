04.06.2020 11:14

З сьогоднішнього дня заборонено рух через Клеменівський міст

Рух транспорту та пішоходів Клеменівським мостом, розташованим по вул. Лесі Українки, заборонено з 4 червня до завершення робіт на мосту.



// Facebook

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з реконструкцією Клеменівського мосту.

Об’їзд закритої ділянки організований прилеглими вулицями: Металіста, Тюрінською, Семиградською та ін.