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01.06.2020  11:04   

Автобус №260 і тролейбус №13 тимчасово змінять маршрут руху

Рух транспорту по вул. Броненосця «Потьомкін», на ділянці від пр. Московського до пров. Брянського, буде заборонено з 8:00 2 червня до 17:00 12 червня.


// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією теплових мереж.

Об’їзд закритої ділянки буде організований прилеглими вулицями: пр. Московським, пл. Захисників України та вул. Тарасівською.

Також у цей час буде заборонений рух міського пасажирського транспорту на розворотному колі «Ст. м. «Захисників України», розташованого по вул. Броненосця «Потьомкін».

Автобус №260е об’їжджатиме вказану ділянку таким чином:

при русі у бік центру: – пр. Московський – пл. Захисників України – вул. Броненосця «Потьомкін»;
при русі від центру: – вул. Броненосця «Потьомкін» – пров. Брянський – вул. Тарасівська – пр. Московський і далі за маршрутом.

Крім того, з 6:00 2 червня до 17:00 12 червня буде заборонено рух тролейбусів по вул. Броненосця «Потьомкін» та пр. Московському, на ділянці від розворотного кола «Ст. м. «Захисників України» до розворотного кола «Ст. м. «Московський проспект».

Тролейбус №13 курсуватиме так: – розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Московський – розворотне коло «Ст. м. «Московський проспект».

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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