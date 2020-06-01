01.06.2020 11:04

Автобус №260 і тролейбус №13 тимчасово змінять маршрут руху

Рух транспорту по вул. Броненосця «Потьомкін», на ділянці від пр. Московського до пров. Брянського, буде заборонено з 8:00 2 червня до 17:00 12 червня.



// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією теплових мереж.

Об’їзд закритої ділянки буде організований прилеглими вулицями: пр. Московським, пл. Захисників України та вул. Тарасівською.



Також у цей час буде заборонений рух міського пасажирського транспорту на розворотному колі «Ст. м. «Захисників України», розташованого по вул. Броненосця «Потьомкін».



Автобус №260е об’їжджатиме вказану ділянку таким чином:



при русі у бік центру: – пр. Московський – пл. Захисників України – вул. Броненосця «Потьомкін»;

при русі від центру: – вул. Броненосця «Потьомкін» – пров. Брянський – вул. Тарасівська – пр. Московський і далі за маршрутом.



Крім того, з 6:00 2 червня до 17:00 12 червня буде заборонено рух тролейбусів по вул. Броненосця «Потьомкін» та пр. Московському, на ділянці від розворотного кола «Ст. м. «Захисників України» до розворотного кола «Ст. м. «Московський проспект».



Тролейбус №13 курсуватиме так: – розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Московський – розворотне коло «Ст. м. «Московський проспект».