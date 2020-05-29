29.05.2020 13:19

З неділі трамваї № 8 та 27 змінять маршрут

Зміни будуть діяти з 22:00 31 травня.



//city.kharkov.ua

Рух трамваїв по вул. Молочній, на ділянці від вул. Плеханівської до пр. Московського, буде заборонено з 22:00 31 травня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією трамвайної переїзду вул. Плеханівська - вул. Молочна.

На цей період рух трамваїв буде організовано так:

- трамвай №8 (з розширенням режиму роботи і скороченням інтервалів руху):

розворотне коло «602 м/р» - Салтівське шосе - вул. Академіка Павлова - пр. Московський - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Польова - вул. Молодої Гвардії - вул. Плеханівська - ст. м. «Завод ім. Малишева» - вул. Морозова - пр. Героїв Сталінграда - вул. Одеська;

- трамвай № 27: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Московський - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Молочна - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - Новожанове.