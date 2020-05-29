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29.05.2020  11:40   

С 1 июня на Харьковщине возобновляется пригородное сообщение: РАСПИСАНИЕ

Во время поездки железнодорожники будут выполнять все требования, предусмотренные МОЗ по предотвращению коронавируса. Сейчас все электропоезда продезинфицированы и готовы к рейсу.


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Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 20.05.2020 № 392 «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий, начиная с 1 июня, в пределах пролегания регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця» (Сумской, Полтавской, Харьковской, а также частично Черниговской, Кировоградской областях) возобновляются перевозки пассажиров во внутреннем пригородном сообщении.

С 1 июня информацию о подробном расписании движения и маршруте следования пригородных поездов можно посмотреть на сайте Южной железной дороги 

Продажа билетов на пригородные поезда будут осуществляться в кассах вокзалов с 1 июня. Также оформить проезд возможно непосредственно у билетного кассира до и во время поездки.

Южная железная дорога напоминает пассажирам, что на вокзалах и во время поездки необходимо пользоваться защитными средствами (защитные маски и т.д.), соблюдать социальную дистанцию и равномерно размещаться в вагонах электропоезда только на местах для сидения.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  карантин, электричка, харьков, пригородное сообщение
 
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