С 1 июня на Харьковщине возобновляется пригородное сообщение: РАСПИСАНИЕ

Во время поездки железнодорожники будут выполнять все требования, предусмотренные МОЗ по предотвращению коронавируса. Сейчас все электропоезда продезинфицированы и готовы к рейсу.
С 1 июня информацию о подробном расписании движения и маршруте следования пригородных поездов можно посмотреть на сайте Южной железной дороги
Продажа билетов на пригородные поезда будут осуществляться в кассах вокзалов с 1 июня. Также оформить проезд возможно непосредственно у билетного кассира до и во время поездки.
Южная железная дорога напоминает пассажирам, что на вокзалах и во время поездки необходимо пользоваться защитными средствами (защитные маски и т.д.), соблюдать социальную дистанцию и равномерно размещаться в вагонах электропоезда только на местах для сидения.
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Весна уходит из Харькова с дождями и прохладой.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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