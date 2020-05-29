Летом движение крупногабаритного транспорта в области ограничат с 10 до 22 часов

29.05.2020 08:20

Соответствующий вопрос обсудили на совещании в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Во время совещания решили ввести сезонное ограничение движения (в дневное время) на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения для тяжеловесных транспортных средств фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось 7 тонн при температуре воздуха выше +28 с 10:00 до 22:00.

Заместитель председателя ХОГА Руслана Тихонченко отметил, что для сохранения дорог необходимо не только ограничить передвижение крупногабаритного транспорта свыше 24 тонн и нагрузкой на ось 7 тонн при температуре + 28, но и не допускать передвижения крупногабаритного транспорта более 40 тонн по дорогам Харьковщины.

«Мы наблюдаем отдельные случаи движения транспортных средств общим весом от 60 до 100 тонн. Поэтому настоятельно прошу провести мероприятия по сохранению потребительских свойств дорог и организовать взаимодействие всех учреждений в усилении контроля за тяжеловесными транспортными средствами», - сказал Руслан Тихонченко.

По его словам, для информирования водителей о введении временного ограничения движения ГП «Харьковский облавтодор» и ООО «Автомагистраль-Юг» обеспечат изготовление и установку необходимых дорожных знаков в местах размещения площадок отстоя большегрузного транспорта.

При введении временного ограничения движения подразделения патрульной полиции усилят контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения. Для более эффективной работы передвижных пунктов габаритно-весового контроля необходимо обеспечить взаимодействие сотрудников Управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции с работниками Управления Укртрансбезопасности в Харьковской области.

Для проверки и контроля тяжеловесного транспорта по автомобильным дорогам Р-51 и Р-78 запланировано устройство этих площадок на таких участках, а именно:

Р-51 Мерефа-Лозовая-Павлоград - на участке км 0 +200 - км 1 +200 (выезд на Симферопольскую трассу);

Р-78 Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка - на участке км 11 + 650 - км 11 + 750.