Открыта продажа билетов на поезда из Харькова на юг

Укрзалізниця открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.
Продажа билетов открыта на поезда:
№63/64 Харьков-Киев,
№81/82 Харьков-Новоалексеевка,
№8/7 Одесса-Харьков,
№20/19 Лисичанск-Киев,
№53/54 Днепр-Одесса,
№105/106 Киев-Одесса
№791/792 Киев -Кременчуг,
№125/126 Киев-Константиновка
№10/9 Киев-Мариуполь.
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100% мест.
Билеты теперь можно приобрести онлайн, в ближайшее время можно будет их приобрести в кассах.
Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. При посадке в вагон им будет измеряться температура.
Напомним, также открыта продажа билетов на 5 скоростных поездов Интерсити+, которые отправятся в рейсы с 1 июня.
Сегодня все в ваших руках! Отстаивать свою позицию будет проще обычного. И самое главное: любые принятые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
Синоптики обещают пасмурный, но теплый четверг. Утром и днем грозы, шквалы 15-20 м/с, град. Кратковременные дожди, местами по области значительные.
Это опасное заболевание можно предотвратить активным образом жизни - встречи с друзьями, посещение кино, театров.
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