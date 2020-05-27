27.05.2020 10:15

Открыта продажа билетов на поезда из Харькова на юг

Укрзалізниця открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.



//censor.net.ua

Продажа билетов открыта на поезда:

№63/64 Харьков-Киев,

№81/82 Харьков-Новоалексеевка,

№8/7 Одесса-Харьков,

№20/19 Лисичанск-Киев,

№53/54 Днепр-Одесса,

№105/106 Киев-Одесса

№791/792 Киев -Кременчуг,

№125/126 Киев-Константиновка

№10/9 Киев-Мариуполь.



Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100% мест.

Билеты теперь можно приобрести онлайн, в ближайшее время можно будет их приобрести в кассах.



Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. При посадке в вагон им будет измеряться температура.



Напомним, также открыта продажа билетов на 5 скоростных поездов Интерсити+, которые отправятся в рейсы с 1 июня.