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26.05.2020  17:32   

Рух по вулиці Краснодарській буде заборонено ще добу

Рух транспорту по вул. Краснодарській, на ділянці від вул. Балканської до пр. Тракторобудівників, буде заборонено до 20:00 27 травня.


// city.kharkov.ua

Раніше планувалося відкрити рух сьогодні, 26 травня, о 20:00. Як повідомили у Департаменті інфраструктури, зміни пов'язані з продовженням поточного ремонту вулиці.

Нагадаємо, що у цей час автобуси об'їжджають закриту ділянку таким чином:

№211е: – вул. Академіків Ахієзерів – пр. Льва Ландау – Салтівське шосе – пр. Тракторобудівників – вул. Краснодарська і далі за маршрутом;

№249е: – пр. Льва Ландау – Салтівське шосе – пр. Тракторобудівників – вул. Амосова і далі за маршрутом.

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, харьков
 
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