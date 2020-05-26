Рух по вулиці Краснодарській буде заборонено ще добу

Рух транспорту по вул. Краснодарській, на ділянці від вул. Балканської до пр. Тракторобудівників, буде заборонено до 20:00 27 травня.
Раніше планувалося відкрити рух сьогодні, 26 травня, о 20:00. Як повідомили у Департаменті інфраструктури, зміни пов'язані з продовженням поточного ремонту вулиці.
Нагадаємо, що у цей час автобуси об'їжджають закриту ділянку таким чином:
№211е: – вул. Академіків Ахієзерів – пр. Льва Ландау – Салтівське шосе – пр. Тракторобудівників – вул. Краснодарська і далі за маршрутом;
№249е: – пр. Льва Ландау – Салтівське шосе – пр. Тракторобудівників – вул. Амосова і далі за маршрутом.
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Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков; местами по области туман, видимость 200-500 м. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
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