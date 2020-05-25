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25.05.2020  08:46   

В Харькове метро возобновило работу после 69 дней простоя (ВИДЕО)

Ранее на предприятии предупредили, что пассажиров без масок не будут пускать внутрь.


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В Харькове после 69 дней простоя возобновила работу подземка. Об этом сообщает корреспондент NewsRoom.

Как и было анонсировано ранее, метрополитен начал работу в 05:30. Ранее на предприятии предупредили, что пассажиров без масок не будут пускать внутрь, однако пользователи соцсетей сообщают, что это правило соблюдается не очень жестко. 

Журналисты, побывавшие в метро, показали, что пассажиры ведут себя дисциплинированно и не нарушают масочный режим. На входе в вестибюль станции и возле касс размещены информационные плакаты, напоминающие, что вход без маски запрещен.

Пассажиры отмечают, что не видели на станциях полицейских, контролирующих ношение масок. Даже без участия правоохранителей граждане послушно выполнили требование об обязательных средствах защиты.

 

Источник:   Факты
 Тэги:  метро, харьков, поезд, движение
 
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