Харьковский метрополитен возобновит работу в понедельник, 25 мая, в 05:30

На станции не будут пускать пассажиров без масок.
Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.
"Информируем, что доступ и передвижение по территории метрополитена без одетого респиратора или защитной маски - запрещено. Помните, что именно от вас зависит ваша жизнь и здоровье других пассажиров", - говорится в сообщении.
По информации предприятия, подземка возобновит работу в понедельник, 25 мая, в 05:30.
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Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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