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24.05.2020  14:07   

Харьковский метрополитен возобновит работу в понедельник, 25 мая, в 05:30

На станции не будут пускать пассажиров без масок.


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Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

"Информируем, что доступ и передвижение по территории метрополитена без одетого респиратора или защитной маски - запрещено. Помните, что именно от вас зависит ваша жизнь и здоровье других пассажиров", - говорится в сообщении.

По информации предприятия, подземка возобновит работу в понедельник, 25 мая, в 05:30.

Тэги:  метро, харьков, поезд, движение
 
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