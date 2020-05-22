22.05.2020 18:22
У понеділок на Ново-Баварському проспекті буде заборонено рух транспорту
Заборона руху буде діяти з 8:00 до 20:00 25 травня.
//city.kharkov.ua
Рух транспорту по пр. Ново-Баварському, на ділянці від вул. Китаєнка до вул. Крилова, буде заборонено з 8:00 до 20:00 25 травня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з поточним ремонтом проїжджої частини проспекту.
У цей час деякі автобуси курсуватимуть так:
№209е: - вул. Даргомижського – пр. Ново-Баварський і далі за маршрутом;
№237е: - вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський - вул. Даргомижського - вул. Тімірязєва – вул. Перовської і далі за маршрутом;
№220е, 232е: - вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський - вул. Даргомижського - вул. Тімірязєва – вул. Перовської - вул. Конотопська – пр. Ново-Баварський і далі за маршрутом.