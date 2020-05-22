22.05.2020 18:22

У понеділок на Ново-Баварському проспекті буде заборонено рух транспорту

Заборона руху буде діяти з 8:00 до 20:00 25 травня.



//city.kharkov.ua

Рух транспорту по пр. Ново-Баварському, на ділянці від вул. Китаєнка до вул. Крилова, буде заборонено з 8:00 до 20:00 25 травня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з поточним ремонтом проїжджої частини проспекту.

У цей час деякі автобуси курсуватимуть так:

№209е: - вул. Даргомижського – пр. Ново-Баварський і далі за маршрутом;

№237е: - вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський - вул. Даргомижського - вул. Тімірязєва – вул. Перовської і далі за маршрутом;

№220е, 232е: - вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський - вул. Даргомижського - вул. Тімірязєва – вул. Перовської - вул. Конотопська – пр. Ново-Баварський і далі за маршрутом.