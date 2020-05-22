22.05.2020 17:36

З понеділка тролейбус №2 змінить маршрут руху

Зміни будуть діяти з 25 травня до завершення реконструкції пр. Московського.



//city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з неможливістю забезпечення безперебійної роботи маршруту у зв’язку зі зміною процесу виходу/заходу рухомого складу до депо внаслідок реконструкції пр. Московського.

Шлях прямування тролейбусу № 2 буде розділено з 25 травня до завершення реконструкції пр. Московського.

На час робіт тролейбус №2 курсуватиме наступним чином:

частина маршруту: - розворотне коло «Пр. Перемоги» - пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Незалежності – пл. Свободи;

частина маршруту: - розворотне коло «Пр. Жуковського» – вул. Академіка Проскури – Білгородське шосе – вул. Сумська – пр. Незалежності – пр. Науки – розворотне коло «Ст. м. «Наукова».