22.05.2020 17:36
З понеділка тролейбус №2 змінить маршрут руху
Зміни будуть діяти з 25 травня до завершення реконструкції пр. Московського.
//city.kharkov.ua
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з неможливістю забезпечення безперебійної роботи маршруту у зв’язку зі зміною процесу виходу/заходу рухомого складу до депо внаслідок реконструкції пр. Московського.
Шлях прямування тролейбусу № 2 буде розділено з 25 травня до завершення реконструкції пр. Московського.
На час робіт тролейбус №2 курсуватиме наступним чином:
частина маршруту: - розворотне коло «Пр. Перемоги» - пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Незалежності – пл. Свободи;
частина маршруту: - розворотне коло «Пр. Жуковського» – вул. Академіка Проскури – Білгородське шосе – вул. Сумська – пр. Незалежності – пр. Науки – розворотне коло «Ст. м. «Наукова».