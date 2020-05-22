22.05.2020 14:01

Харьковский метрополитен готов к возобновлению работы с 25 мая - комментарии

По информации заместителя городского головы Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, метрополитен тщательно подготовился к работе в условиях карантина.



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Об этом сказал корреспонденту Укринформа прессекретар КП "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер.

"Мы полностью готовы к открытию метро в 05:30 25 мая. Во время карантина все службы метро - пассажирских перевозок, движения, електроподвижного состава, электроснабжения, всего их до 20, поддерживали готовность к работе в полном объеме. Сейчас ждем официальную команду к открытию, она сначала придет из Кабмина к региональной комиссии по ЧС, затем - в департамент инфраструктуры Харьковского горсовета и только потом - к руководству метрополитена. Надеемся, что будут уточнены и требования к персоналу, а его количество - более 2000, а также к пассажирам, количество которых пока неизвестно, по маскам, респираторам, социальной дистанции", - отметил Битнер.

Дезинфекция, по его словам, в метро проводилась ранее и проводится и сейчас, а персонал на 100 процентов обеспечен средствами индивидуальной защиты.

По информации заместителя городского головы Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, метрополитен тщательно подготовился к работе в условиях карантина: "Приобретено много дезинфекционных растворов, отработана ночная дезинфекция вагонов и график уборки, а также пропускная система. Есть возможность соблюдать социальную дистанцию".

По состоянию на 22 мая, по данным Харьковского областного лабораторного центра, в Харькове - 514 больных коронавирусом. Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 1430 подозрений на COVID-19, из которых 866 подтверждено. Под подозрением остаются 196 человек, из них 159 - жители Харькова. За это время 265 пациентов выздоровели, 33 - умерли.

Как сообщал Укринформ, 14 мая вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан заявила на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета о необходимости открыть метро, ​​потому что скопление людей на остановках и в наземном общественном транспорте, по ее словам, является угрозой для карантинных мероприятий в городе.