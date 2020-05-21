21.05.2020 17:19

На Ново-Баварському проспекті на день забороняється рух транспорту

Рух буде заборонений з 8:00 до 20:00 22 травня.



//city.kharkov.ua

Рух транспорту по пр. Ново-Баварському, на ділянці від вул. Герцена до вул. Чехова, буде заборонений з 8:00 до 20:00 22 травня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом проїжджої частини.

У зв'язку з цим, автобуси №220е і 232е об'їжджатимуть зазначену ділянку в такий спосіб: - вул. Китаєнка - вул. Чехова - вул. Ломоносова - вул. Тімірязєва - вул. Перовської - вул. Герцена і далі за маршрутом.

Також рух транспорту буде заборонений по пр. Ново-Баварському, на ділянці від вул. Китаєнка до вул. Крилова, з 8:00 до 20:00 23 травня.

У зв'язку з цим, автобуси №209е, 220е, 232е та 237е об'їжджатимуть цю ділянку таким чином:

№209е: - вул. Даргомижського - пр. Ново-Баварський і далі за маршрутом;

№237е: - вул. Китаєнка - пр. Ново-Баварський - вул. Даргомижського - вул. Тімірязєва - вул. Перовської і далі за маршрутом;

№220е, №232е: - вул. Китаєнка - пр. Ново-Баварський - вул. Даргомижського - вул. Тімірязєва - вул. Перовської - вул. Конотопська - пр. Ново-Баварський і далі за маршрутом.