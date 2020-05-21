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21.05.2020  11:59   

Пассажирские поезда начнут снова запускать с 1 июня

Укрзализныця готова к возобновлению пассажирских перевозок, уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении.


://www.unn.com.ua

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время инспекционного осмотра станции "Киев-Пассажирский" сегодня, 21 мая, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. ", - отметил министр.

Напомним, цены на железнодорожный транспорт повышаться не будут.

Накануне Мининфраструктуры опубликовало план запуска пассажирских перевозок. Согласно ему:

  • с 22 мая - регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластному и международном сообщении;
  • с 25 мая - перевозки пассажиров в метро;
  • с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении;
  • с 1 июня - межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Если перевозка осуществляется в регион, где еще нет ослабление карантина, заполненность мест должна составлять не более 50% при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади.
Источник:   УНН
 Тэги:  поезд, южд, харьков, вокзал
 
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