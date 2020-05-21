Пассажирские поезда начнут снова запускать с 1 июня

Укрзализныця готова к возобновлению пассажирских перевозок, уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время инспекционного осмотра станции "Киев-Пассажирский" сегодня, 21 мая, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. ", - отметил министр.
Напомним, цены на железнодорожный транспорт повышаться не будут.
Накануне Мининфраструктуры опубликовало план запуска пассажирских перевозок. Согласно ему:
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