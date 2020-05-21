21.05.2020 11:59

Пассажирские поезда начнут снова запускать с 1 июня

Укрзализныця готова к возобновлению пассажирских перевозок, уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении.



://www.unn.com.ua

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время инспекционного осмотра станции "Киев-Пассажирский" сегодня, 21 мая, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. ", - отметил министр.

Напомним, цены на железнодорожный транспорт повышаться не будут.

Накануне Мининфраструктуры опубликовало план запуска пассажирских перевозок. Согласно ему: