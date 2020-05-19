Главная Новости Дороги и транспорт У середу та четвер вулицею Свистунівською буде обмежено рух транспорту
19.05.2020  18:19   

У середу та четвер вулицею Свистунівською буде обмежено рух транспорту

Обмеження буде діяти з 8:00 до 17:00 20 та 21 травня.


//city.kharkov.ua
Рух транспорту по вул. Свистунівській (Основ'янська траса), на ділянці від пров. Рудникового 1-го до Карачівського шосе, буде обмежено з 8:00 до 17:00 20 та 21 травня.
 
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом проїжджої частини.
 
Пропуск транспорту організований вільною від виконання робіт смугою руху.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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