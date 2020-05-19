У середу та четвер вулицею Свистунівською буде обмежено рух транспорту

Обмеження буде діяти з 8:00 до 17:00 20 та 21 травня.
Постарайтесь не впадать в отчаяние, если сегодня все будет идти не по вашему плану.
В Харькове очень высокая пожарная опасность.
Международный день музеев, День памяти жертв депортации народов Крыма, День резервиста Украины. В православном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской, а также празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Ирина, Яков.
влажность:
давление:
ветер: