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19.05.2020  17:19   

Рух по вулиці Динамівській закриватися не буде

Рух транспорту планувалося заборонити з 14 травня до 23 серпня.


//city.kharkov.ua
Рух транспорту по вул. Динамівській, на ділянці від вул. Трінклера до пров. Фанінського, не буде заборонено з 14 травня до 23 серпня, як планувалося раніше.
 
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з перенесенням термінів проведення КП «Харківські теплові мережі» ремонтних робіт на магістральному трубопроводі по вул. Динамівській. 
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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