19.05.2020 17:19

Рух по вулиці Динамівській закриватися не буде

Рух транспорту планувалося заборонити з 14 травня до 23 серпня.



//city.kharkov.ua

Рух транспорту по вул. Динамівській, на ділянці від вул. Трінклера до пров. Фанінського, не буде заборонено з 14 травня до 23 серпня, як планувалося раніше.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з перенесенням термінів проведення КП «Харківські теплові мережі» ремонтних робіт на магістральному трубопроводі по вул. Динамівській.