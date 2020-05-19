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19.05.2020  14:41   

На вулиці Лісопарківській з середи буде обмежено рух транспорту

Рух транспорту буде обмежено щоденно з 9:00 до 17:00 20, 21 та 22 травня.


//city.kharkov.ua
Рух транспорту по вул. Лісопарківській, на ділянці від вул. Чкалова до вул. Старошишківської, буде обмежено щоденно з 9:00 до 17:00 20, 21 та 22 травня.
 
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язане з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини.
 
Пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою руху. 
Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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