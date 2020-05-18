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18.05.2020  17:52   

Фанінський провулок закривається для проїзду до кінця літа

Рух транспорту буде заборонено з 19 травня до 23 серпня.


//city.kharkov.ua
Рух транспорту по пров. Фанінському, на ділянці від вул. Динамівської до вул. Авіаційної, буде заборонено з 19 травня до 23 серпня.
 
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтними роботами на трубопроводі теплових мереж.
 
Об'їзд закритої ділянки організовано прилеглими вулицями: Авіаційною, Новгородською, Бакуліна та Шатилівською.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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