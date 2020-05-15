15.05.2020 18:19

З вівторка змінять маршрут руху кілька трамваїв і тролейбусів

Трамваї №8, 27, а також тролейбуси №2, 24 та 46 з 19 травня тимчасово змінять маршрути руху, трамваї №5 та 6 не ходитимуть.



//city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з початком реконструкції пр. Московського, на ділянці від Гімназійної набережної до вул. Богдана Хмельницького, і продовженням реконструкції на перехресті вул. Молочна - вул. Плеханівська.

Трамваї курсуватимуть так:

№27: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Московський - пл. Захисників України - Кінний ринок - вул. Молочна - вул. Плеханівська - вул. Польова - вул. Молодої Гвардії; у зворотному напрямку - таким ж шляхом прямування;

№8: 602 м/р - Салтівське шосе - вул. Академіка Павлова - пр. Московський - пл. Захисників України - Кінний ринок - вул. Молочна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - пр. Героїв Сталінграда - вул. Одеська; в зворотному напрямку - за таким же шляхом (за основним шляхом прямування з продовженням режиму роботи до 22:00 і скороченням інтервалів руху);

№5, 6 - тимчасово не курсують.

Тролейбуси ходитимуть у такий спосіб:

№24: 602 м/р - пр. Ювілейний - пр. Льва Ландау - пр. Героїв Сталінграда - пр. Гагаріна - вул. Вернадського - вул. Кузнечна - вул. Університетська; в зворотному напрямку - за таким же шляхом прямування;

№46: м/р «Горизонт» - пр. Московський - вул. Броненосця «Потьомкін» - ст. м. «Захисників України» (Кінний ринок); у зворотному напрямку - за таким же шляхом прямування;

№2, частина маршруту: пр. Перемоги - пр. Людвіга Свободи - вул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Незалежності - ст. м. «Університет» - вул. Сумська - пл. Конституції (продовжений до пл. Конституції);

частина маршруту: пр. Жуковського - вул. Академіка Проскури - Білгородське шосе - вул.Сумська - пл. Конституції (без змін).

Зі схемами руху трамваїв і тролейбусів можна ознайомитися, відповідно, тут і тут.