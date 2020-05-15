15.05.2020 17:59
До кінця літа на Московському проспекті забороняється рух транспорту
Рух транспорту по пр. Московському, на ділянці від Гімназійної набережної до будинку №32 по пр. Московському, буде заборонено з 23:00 18 травня до 1 вересня.
//city.kharkov.ua
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з реконструкцією проспекту.
Об’їзд закритої ділянки буде організовано прилеглими вулицями:
- під час руху у бік пл. Конституції: - пр. Московський – пл. Фейєрбаха – пров. Фейєрбаха – вул. Юлія Чигирина або Харківська набережна;
- під час руху в бік вул. Богдана Хмельницького: - пр. Московський – Гімназійна набережна – вул. Руставелі – пл. Героїв Небесної Сотні.
На час робіт автобус №249е тимчасово курсуватиме так:
- під час руху у бік пл. Конституції: - пр. Московський – пл. Фейєрбаха – пров. Фейєрбаха – Харківська набережна – пр. Московський і далі за маршрутом;
- у бік пл. Захисників України: - пл. Конституції – пров. Плетнівський – вул. Кооперативна – пров. Подільський - Гімназійна набережна - вул. Руставелі - пл. Героїв Небесної Сотні - пр. Московський і далі за маршрутом.