15.05.2020 17:59

До кінця літа на Московському проспекті забороняється рух транспорту

Рух транспорту по пр. Московському, на ділянці від Гімназійної набережної до будинку №32 по пр. Московському, буде заборонено з 23:00 18 травня до 1 вересня.



//city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з реконструкцією проспекту.

Об’їзд закритої ділянки буде організовано прилеглими вулицями:

- під час руху у бік пл. Конституції: - пр. Московський – пл. Фейєрбаха – пров. Фейєрбаха – вул. Юлія Чигирина або Харківська набережна;

- під час руху в бік вул. Богдана Хмельницького: - пр. Московський – Гімназійна набережна – вул. Руставелі – пл. Героїв Небесної Сотні.

На час робіт автобус №249е тимчасово курсуватиме так:

- під час руху у бік пл. Конституції: - пр. Московський – пл. Фейєрбаха – пров. Фейєрбаха – Харківська набережна – пр. Московський і далі за маршрутом;

- у бік пл. Захисників України: - пл. Конституції – пров. Плетнівський – вул. Кооперативна – пров. Подільський - Гімназійна набережна - вул. Руставелі - пл. Героїв Небесної Сотні - пр. Московський і далі за маршрутом.