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15.05.2020  17:59   

До кінця літа на Московському проспекті забороняється рух транспорту

Рух транспорту по пр. Московському, на ділянці від Гімназійної набережної до будинку №32 по пр. Московському, буде заборонено з 23:00 18 травня до 1 вересня.


//city.kharkov.ua
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з реконструкцією проспекту. 
 
Об’їзд закритої ділянки буде організовано прилеглими вулицями:
 
- під час руху у бік пл. Конституції: - пр. Московський – пл. Фейєрбаха – пров. Фейєрбаха – вул. Юлія Чигирина або Харківська набережна;
 
- під час руху в бік вул. Богдана Хмельницького: - пр. Московський – Гімназійна набережна – вул. Руставелі – пл. Героїв Небесної Сотні.
 
На час робіт автобус №249е тимчасово курсуватиме так:
 
- під час руху у бік пл. Конституції: - пр. Московський – пл. Фейєрбаха – пров. Фейєрбаха – Харківська набережна – пр. Московський і далі за маршрутом;
 
- у бік пл. Захисників України: - пл. Конституції – пров. Плетнівський – вул. Кооперативна – пров. Подільський - Гімназійна набережна - вул. Руставелі - пл. Героїв Небесної Сотні - пр. Московський і далі за маршрутом.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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