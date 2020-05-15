Главная Новости Дороги и транспорт На перехресті Молочна - Плеханівська на два дні обмежать рух транспорту
15.05.2020  12:45   

На перехресті Молочна - Плеханівська на два дні обмежать рух транспорту

Рух транспорту на перехресті вул. Молочна - вул. Плеханівська буде обмежено з 6:00 16 травня до 6:00 18 травня.


://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з відновленням зливової каналізації на трамвайному переїзді вул. Молочна - вул. Плеханівська.

Рух транспорту організовано наступним чином:
 
- рух по вул. Молочній під час руху від пр. Гагаріна здійснюється тільки праворуч на вул. Плеханівську;
 
- по вул. Молочній під час руху від вул. Руставелі здійснюється тільки праворуч на вул. Плеханівську;
 
- по вул. Плеханівській під час руху від пров. Власівського здійснюється тільки праворуч на вул. Молочну;
 
- рух транспорту по вул. Плеханівській під час руху від вул. Малом'ясницької заборонено, об'їзд закритої ділянки буде організовано прилеглими вулицями.
 
Також з 6:00 16 травня до 6:00 18 травня автобус №211е об'їжджатиме закриту ділянку в такий спосіб:
 
під час руху в бік вул. Власенка: - вул. Молочна - вул. Плеханівська - пр. Гагаріна - вул. Гольдбергівська і далі за маршрутом;
 
під час руху в бік Салтівки: - вул. Молочна - вул. Плеханівська - пров. Власівський - пл. Захисників України і далі за маршрутом.
Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, харьков, движение, ограничение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.05 Власть Министр Криклий отреагировал на предложение открыть метро 25 мая хотя бы частично (с ограничениями) 13.05 Дороги и транспорт В тихом центре Харькова улицу Динамовскую закроют до конца лета 12.05 Дороги и транспорт ЄІБ надав Харкову 10 мільйонів євро на закупівлю тролейбусів
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 