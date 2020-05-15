15.05.2020 12:45

На перехресті Молочна - Плеханівська на два дні обмежать рух транспорту

Рух транспорту на перехресті вул. Молочна - вул. Плеханівська буде обмежено з 6:00 16 травня до 6:00 18 травня.



://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з відновленням зливової каналізації на трамвайному переїзді вул. Молочна - вул. Плеханівська.

Рух транспорту організовано наступним чином:

- рух по вул. Молочній під час руху від пр. Гагаріна здійснюється тільки праворуч на вул. Плеханівську;



- по вул. Молочній під час руху від вул. Руставелі здійснюється тільки праворуч на вул. Плеханівську;



- по вул. Плеханівській під час руху від пров. Власівського здійснюється тільки праворуч на вул. Молочну;



- рух транспорту по вул. Плеханівській під час руху від вул. Малом'ясницької заборонено, об'їзд закритої ділянки буде організовано прилеглими вулицями.



Також з 6:00 16 травня до 6:00 18 травня автобус №211е об'їжджатиме закриту ділянку в такий спосіб:



під час руху в бік вул. Власенка: - вул. Молочна - вул. Плеханівська - пр. Гагаріна - вул. Гольдбергівська і далі за маршрутом;



під час руху в бік Салтівки: - вул. Молочна - вул. Плеханівська - пров. Власівський - пл. Захисників України і далі за маршрутом.