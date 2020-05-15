На перехресті Молочна - Плеханівська на два дні обмежать рух транспорту

Рух транспорту на перехресті вул. Молочна - вул. Плеханівська буде обмежено з 6:00 16 травня до 6:00 18 травня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з відновленням зливової каналізації на трамвайному переїзді вул. Молочна - вул. Плеханівська.
Львам - исполнение мечты, Козерогам - награда за терпение. Сегодня замечательный день для того, чтобы нормировать и привести в порядок свои дела и отношения.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
Об учреждении Международного Дня семей было объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году.
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