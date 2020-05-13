В тихом центре Харькова улицу Динамовскую закроют до конца лета

Движение транспорта по ул. Динамовской на участке от ул. Тринклера до ул. Фанинской будет запрещено до 23 августа.
Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета.
Ограничения вводятся с 14 мая. Объезд закрытого участка будет организован по прилегающими улицам - Сумской и Белой Акации.
У Дев - начало интересного этапа, у Козерогов - неожиданное предложение
Внимание:штормовое предупреждение. Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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