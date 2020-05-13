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13.05.2020  09:54   

В тихом центре Харькова улицу Динамовскую закроют до конца лета

Движение транспорта по ул. Динамовской на участке от ул. Тринклера до ул. Фанинской будет запрещено до 23 августа.


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Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета.

Ограничения вводятся с 14 мая. Объезд закрытого участка будет организован по прилегающими улицам - Сумской и Белой Акации.

Источник:   1562
 Тэги:  транспорт, движение, харьков, объезд, запрет
 
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