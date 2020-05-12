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12.05.2020  19:26   

На вулиці Лосівській тимчасово обмежується рух транспорту

Рух транспорту буде обмежено з 9:00 до 17:00 13-15 травня.


//city.kharkov.ua
Рух транспорту по вул. Лосівській, на ділянці від проспекта Московського до проспекта Тракторобудівників, буде обмежено з 9:00 до 17:00 13-15 травня.
 
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини по вул. Лосівській.
 
На цей період рух транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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