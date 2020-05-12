У середу на вулиці Академіка Синельникова обмежується рух транспорту

Рух транспорту буде обмежено з 9:00 до 17:00 13 травня.
Слово дня – самостоятельность, сегодня сложно действовать по чьей-то указке. Зато все, к чему лежит душа, будет удаваться на удивление быстро и четко, да еще и с выгодой.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Днем местами небольшой кратковременный дождь.
12 мая отмечается профессиональный праздник представительниц одной из самых гуманных профессий – Международный день медицинских сестер.
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