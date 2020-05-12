12.05.2020 13:55

ЄІБ надав Харкову 10 мільйонів євро на закупівлю тролейбусів

КП «Тролейбусне депо №3» сьогодні, 12 травня, підписало угоду з АТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» на поставку нових тролейбусів.



://city.kharkov.ua

Договір підписали директор КП «Тролейбусне депо №3» Олександр Курочка та директор АТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» Дмитро Писаний. Також у заході взяв участь заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євгеній Водовозов.



Угода на придбання тролейбусів підписана в рамках проєкту Європейського інвестиційного банку «Міський громадський транспорт України» (UUPTP).



Відповідно до угоди, банк надає Харкову 10 млн євро кредиту на оновлення тролейбусного автопарку. За ці кошти для КП «Тролейбусне депо №3» будуть придбані 49 нових тролейбусів виробництва компанії «Богдан Моторс». Нова партія рухомого складу включатиме 12 двосекційних і 37 односекційних тролейбусів, один з яких матиме запас автономного ходу не менше 20-ти кілометрів.



«Реалізація цього проєкту дозволить підвищити комфорт і безпеку пасажирських перевезень, забезпечить легкий доступ до користування міськелектротранспортом літнім людям, людям з інвалідністю та пасажирам із дитячими колясками. Крім того, оновлення рухомого складу поліпшить екологію Харкова, що є одним з основних кроків виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату Харкова, мета якого - скоротити в місті викиди СО2 не менше ніж на 30%», - зазначив Євгеній Водовозов.



Довідка. Проект UUPTP - це рамковий кредит на 200 млн євро для фінансування оновлення громадського транспорту в 11 містах України, включаючи Харків. Реалізація проєкту «Міський громадський транспорт України» сприяє скороченню кількості ДТП завдяки стимулюванню переходу від приватних автомобілів до громадського транспорту і зменшення кількості транспортних пересадок в сільській місцевості. Додаткова технічна допомога, яка фінансується ЄС в рамках цього проекту, допомагає Міністерству інфраструктури і містам-учасникам реструктуризувати і модернізувати сферу міського громадського транспорту України і сприяє поступовому наближенню до технічних нормативів, які відповідають чинним стандартам ЄС.