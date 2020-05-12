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12.05.2020  13:09   

На дорогах города появились первые жертвы шквального ветра

В пабликах соцсетей стали появляться первые фото сорванных веток.


://facebook.com

Активные пользователи соцсетей призывают водителей воздержаться от поездок по улице Халтурина.

Дерево упало на прохожего на ул.Чернышевской в Харькове. Об этом сообщается в харьковском Телеграм-канале "ВЕХА".

Пострадавшему мужчине - 50 лет, его забрала скорая. Второй пострадавший, парень лет 18, от госпитализации отказался. Ко всему прочему, пострадал фасад старого здания", - отметил очевидец.

Кроме того, ветки задели автомобиль, он получил незначительные повреждения.

 

Источник:   ХС
 Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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