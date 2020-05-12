На дорогах города появились первые жертвы шквального ветра

В пабликах соцсетей стали появляться первые фото сорванных веток.
Активные пользователи соцсетей призывают водителей воздержаться от поездок по улице Халтурина.
Дерево упало на прохожего на ул.Чернышевской в Харькове. Об этом сообщается в харьковском Телеграм-канале "ВЕХА".
Пострадавшему мужчине - 50 лет, его забрала скорая. Второй пострадавший, парень лет 18, от госпитализации отказался. Ко всему прочему, пострадал фасад старого здания", - отметил очевидец.
Кроме того, ветки задели автомобиль, он получил незначительные повреждения.
Слово дня – самостоятельность, сегодня сложно действовать по чьей-то указке. Зато все, к чему лежит душа, будет удаваться на удивление быстро и четко, да еще и с выгодой.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Днем местами небольшой кратковременный дождь.
12 мая отмечается профессиональный праздник представительниц одной из самых гуманных профессий – Международный день медицинских сестер.
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