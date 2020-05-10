10.05.2020 14:44

Выезд харьковчан за границу ограничен только самолетами и не через МИД - официальное объяснение

Министерство иностранных дел утверждает, что общих ограничений выезда граждан Украины за границу не существует, а в предоставлении разрешений относительно авиапассажиров МИД выполняет лишь функцию коммуникатора.



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Как известно, ранее ряд иностранных дипмиссий, включая посольством Великобритании которое опубликовало официальное сообщение, утверждали, что Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД .

Впрочем, в МИД настаивают, что это ограничение касается только пересечения границы в "закрытых" пунктах пересечения, прежде всего в аэропортах.

"Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине, Правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения", - говорится в пояснении. "МИД проинформировал иностранные дипломатические представительства в Украине", только об их перечень пояснили в министерстве.

Стоит заметить, что именно этих пунктов пересечения границы - прежде всего аэропортов - касаются ограничения, о которых сообщалось ранее. В посольстве Великобритании ранее сообщали, что ограничения касаются также приятно наземной границы; исходя из объяснений МИД, это сообщение является ложным.

При этом в МИД объясняют, что они не предоставляют разрешения или отказа в разрешении на выезд за границу и не передавали такую информацию дипучреждениям. "Другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения от Министерства иностранных дел Украины разрешений на выезд граждан Украины, в частности тех, которые имеют вида на жительство за рубежом, МИД не давало", - пояснили в пресс служба дипведомства.

Зато МИД является коммуникатором , передающим информацию от посольств в другие органы власти, имеющих право принимать решение о разрешении или запрете в пересечении границы.

"В условиях пандемии коронавируса МИД выполняет коммуникационную функцию между центральными органами исполнительной власти, осуществляющих свои полномочия в сфере обеспечения перевозки пассажиров и охраны государственной границы, и иностранными дипломатическими представительствами в Украине", - пояснили в дипведомством.