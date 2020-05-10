Выезд харьковчан за границу ограничен только самолетами и не через МИД - официальное объяснение

Министерство иностранных дел утверждает, что общих ограничений выезда граждан Украины за границу не существует, а в предоставлении разрешений относительно авиапассажиров МИД выполняет лишь функцию коммуникатора.
Как известно, ранее ряд иностранных дипмиссий, включая посольством Великобритании которое опубликовало официальное сообщение, утверждали, что Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД .
Впрочем, в МИД настаивают, что это ограничение касается только пересечения границы в "закрытых" пунктах пересечения, прежде всего в аэропортах.
Стоит заметить, что именно этих пунктов пересечения границы - прежде всего аэропортов - касаются ограничения, о которых сообщалось ранее. В посольстве Великобритании ранее сообщали, что ограничения касаются также приятно наземной границы; исходя из объяснений МИД, это сообщение является ложным.
При этом в МИД объясняют, что они не предоставляют разрешения или отказа в разрешении на выезд за границу и не передавали такую информацию дипучреждениям. "Другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения от Министерства иностранных дел Украины разрешений на выезд граждан Украины, в частности тех, которые имеют вида на жительство за рубежом, МИД не давало", - пояснили в пресс служба дипведомства.
Зато МИД является коммуникатором , передающим информацию от посольств в другие органы власти, имеющих право принимать решение о разрешении или запрете в пересечении границы.
"В условиях пандемии коронавируса МИД выполняет коммуникационную функцию между центральными органами исполнительной власти, осуществляющих свои полномочия в сфере обеспечения перевозки пассажиров и охраны государственной границы, и иностранными дипломатическими представительствами в Украине", - пояснили в дипведомством.
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